Три молочно-раздаточных пункта открыли в Москве после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыли после ремонта еще три молочно-раздаточных пункта – в районах Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации. Мы хотим, чтобы посетители и сотрудники приходили в удобные пункты", – отметила она.

Так, по словам заммэра, в трех молочно-раздаточных пунктах обновили окна и двери, сантехнику, сделали системы пожарной безопасности и кондиционирования. Кроме того, в зданиях появилась удобная навигация – фасадные таблички с информацией, маркеры стоек "Пункт выдачи" и функциональных помещений. При этом для посетителей и сотрудников установили еще и комфортную мебель.

Также Ракова уточнила, что с начала 2023 года открылось более 48 молочно-раздаточных пунктов, а в общей сложности за последние годы – 71. Она подчеркнула, что забота о семьях является одним из основных приоритетов Москвы.

В начале октября Ракова сообщила, что в городе отремонтировали еще 26 молочно-раздаточных пунктов в рамках городской программы обновления. Семь обновленных пунктов находятся на северо-востоке Москвы, по четыре – на востоке и юге, по три – на юго-востоке и северо-западе, два пункта располагаются в центре столицы.



В Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов в 2023 году