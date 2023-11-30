Кабмин РФ утвердил виды дорогостоящего лечения по программе долгосрочных сбережений

Фото: depositphotos/sudok1

Правительство России одобрило список определенных видов лечения, которые относятся к категории дорогостоящих, в рамках программы долгосрочных сбережений. Об этом сказано в документе кабмина РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках программы, которую планирую начать реализовывать с 1 января 2024 года, в перечень добавили 18 видов лечения. К ним относится хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкозаболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и слухового аппарата, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.

При этом в списке числится еще комбинированное восстановление после тяжелых форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных проблем с соединительной тканью и демиелинизирующих заболеваний нервной системы.

Также в перечень вошли все виды лечения терминальной почечной и печеночной недостаточности, комплексное восстановление после ожогов, а еще пересадка органов, тканей и костного мозга.

Более того, ведомство включило еще реконструктивные и пластические операции, которые направлены на восстановление после полученных травм или перенесенных заболеваний, а также имплантация протезов, электрокардиостимуляторов и электродов.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).



В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний