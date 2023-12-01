Путин назвал приоритетными задачи развития медицины в РФ

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Россия ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение".

По его словам, нерешенные вопросы остаются, но работа в рамках национального проекта "Здравоохранение" дала результат. В частности, построена инфраструктура, специалисты подготовлены к оказанию помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Кроме того, благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.

Путин уточнил, что за последние годы были созданы десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, почти 2 тысячи фельшерско-акушерских пунктов, приобретено самое современное оборудование, закуплено более 14 тысяч автомобилей для врачей поликлиник.

"Слаженная ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медработника позволила достичь достойных результатов", – подчеркнул он.

Среди результатов он назвал ожидаемую продолжительность жизни по итогам года – примерно 74 года. При этом глава РФ признал, что медицину ждут новые вызовы, среди которых обеспечение инфекционной безопасности, внедрение цифровых технологий, новых эффективных методик лечения опасных болезней, укрепление медицинской науки.

По мнению президента, диалог профессионалов во время конгресса будет способствовать поиску ответа на эти вызовы. Также он считает, что особое внимание необходимо уделить повышению уровня и качества медицинского образования и решению кадровых проблем.

Отмечается, что перед медициной, как и перед всей страной, встают новые планы и задачи, изменяются условия работы, требуется все больше концентрации сил, знания, опыта, оперативного принятия сложнейших управленческих решений.

"Но неизменным остается одно – великая миссия врача", – сказал Путин и выразил благодарность медработникам, которые спасают участников СВО.

Ранее Сергей Собянин открыл в Москве центр женского здоровья и неонатальный центр. Они вошли в состав перинатального центра городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой.

С января этого года в столице ввели в эксплуатацию 16 медучреждений. Их общая площадь составляет 159,2 тысячи квадратных метров. Как уточнил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, объемы ввода таких объектов в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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