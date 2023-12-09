Рыбный рынок "Москва – на волне" в первую неделю его работы посетили более 50 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 50 тысяч человек посетили рыбный рынок "Москва – на волне" в первую неделю его работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается также, что объем проданной продукции на рынке "Москва – на волне" превысил 40 тонн. Посетителей рынка привлекает не только ассортимент и низкие цены, но и досуговая программа.

"Так, три дня в неделю в специальном помещении для мастер-классов проходят кулинарные уроки для детей, а в выходные выступают кавер-группы и диджеи", – говорится в сообщении.

Рыбный рынок "Москва – на волне" был открыт в конце ноября мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Он расположен на востоке столицы, недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект". На рынке представлены более 500 наименований рыбы и морепродуктов из 17 регионов Российской Федерации.