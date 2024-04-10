Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

В ближайшие годы с помощью искусственного интеллекта начнут развивать умные сервисы "Московской электронной школы". Об этом сообщил Сергей Собянин. Ожидается, что это откроет новые возможности перед пользователями.

Благодаря нейросети школьники и родители будут получать максимально полную информацию об обучении в школе. Также появятся и персональные рекомендации для детей.

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