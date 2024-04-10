10 апреля, 07:30Новости
Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ
В ближайшие годы с помощью искусственного интеллекта начнут развивать умные сервисы "Московской электронной школы". Об этом сообщил Сергей Собянин. Ожидается, что это откроет новые возможности перед пользователями.
Благодаря нейросети школьники и родители будут получать максимально полную информацию об обучении в школе. Также появятся и персональные рекомендации для детей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.