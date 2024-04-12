"Мой район. Новости": Собянин сообщил, территории каких больниц благоустроят в этом году

Территории четырех больниц благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.

На улице Академика Миллионщикова благоустроят территорию городской клинической больницы имени Сергея Юдина.

В Центре паллиативной помощи сделают уличный лифт. Он позволит пациентам гулять на специальных койках-каталках. Еще обустроят площадку для проведения мероприятий. Не забудут специалисты обновить территорию Онкологического центра. Подробности – в программе "Мой район. Новости".

