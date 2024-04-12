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Новости

12 апреля, 00:15

Город

"Мой район. Новости": Собянин сообщил, территории каких больниц благоустроят в этом году

"Мой район. Новости": Собянин сообщил, территории каких больниц благоустроят в этом году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 апреля

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

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Территории четырех больниц благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.

На улице Академика Миллионщикова благоустроят территорию городской клинической больницы имени Сергея Юдина.

В Центре паллиативной помощи сделают уличный лифт. Он позволит пациентам гулять на специальных койках-каталках. Еще обустроят площадку для проведения мероприятий. Не забудут специалисты обновить территорию Онкологического центра. Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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