12 апреля, 00:15Город
"Мой район. Новости": Собянин сообщил, территории каких больниц благоустроят в этом году
Территории четырех больниц благоустроят в Москве, рассказал Сергей Собянин.
На улице Академика Миллионщикова благоустроят территорию городской клинической больницы имени Сергея Юдина.
В Центре паллиативной помощи сделают уличный лифт. Он позволит пациентам гулять на специальных койках-каталках. Еще обустроят площадку для проведения мероприятий. Не забудут специалисты обновить территорию Онкологического центра. Подробности – в программе "Мой район. Новости".