Два новых детских сада возведут на севере и юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы выставили на торги по аренде в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год" еще два объекта, в которых могут открыть частные детские сады, пишет портал мэра и правительства Москвы.

По информации заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, льготная арендная ставка будет доступна после того, как победители аукционов починят здания и откроют внутри дошкольные учреждения.

Уточняется, что инвесторы смогут отремонтировать объекты на севере и юго-востоке Москвы в Головинском районе и Печатниках. Речь идет о двухэтажном панельном здании 1982 года постройки площадью 1,5 тысячи квадратных метров на Флотской улице. Детский сад сможет вместить в себя не меньше 90 воспитанников, уточнил Ефимов.

Кроме того, во втором здании на 1-й Курьяновской улице 1952 года постройки смогут разместиться не менее 30 детей. Общая площадь здания составляет почти 327 квадратных метров, а площадь земельного участка вокруг оценили в 5,8 тысячи "квадратов".

Как уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, заявки принимают до 18 марта, а сами торги пройдут 21 марта. Договора на аренду будут подписаны на 49 лет.

Сейчас льготной программой в рамках создания образовательных организаций, сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, подписаны 27 договоров.

Ранее Ефимов подчеркивал, что на юго-востоке Москвы возведут 7 объектов в рамках создания мест приложения труда (МПТ). В итоге здесь смогут работать почти 4,6 тысячи горожан.

При этом до конца 2024 года в рамках одного из градостроительных проектов один из инвесторов планирует построить 3 школы. Сооружения на 3 тысячи мест возведут на территории ТиНАО.

Андрей Бочкарев: инвестор построит три школы в поселениях ТиНАО Кокошкино и Рязановское