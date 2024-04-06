"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Обновленную детскую поликлинику откроют на Флотской улице осенью 2024 года. Здание 1972 года разобрали до каркаса: там будет новый фасад, стены, окна, появится современное оборудование. Учреждение будет соответствовать всем московским стандартам.

После реконструкции в поликлинике смогут принимать до 400 человек в день. О развитии медицины в Москве рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы также рассказал о строительстве в Ховрине нового учебного корпуса школы № 648.

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