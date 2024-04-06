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Новости

06 апреля, 13:00

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Собянин рассказал о работе аварийно-спасательных бригад столичных служб

Собянин рассказал о возможностях для занятий спортом в столице

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

"Мой район. Новости": Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: ежегодный волонтерский проект "Время добра" стартует в Москве 6 апреля

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

Обновленную детскую поликлинику откроют на Флотской улице осенью 2024 года. Здание 1972 года разобрали до каркаса: там будет новый фасад, стены, окна, появится современное оборудование. Учреждение будет соответствовать всем московским стандартам.

После реконструкции в поликлинике смогут принимать до 400 человек в день. О развитии медицины в Москве рассказал Сергей Собянин. Мэр столицы также рассказал о строительстве в Ховрине нового учебного корпуса школы № 648.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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