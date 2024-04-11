Собянин: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Территории четырех больниц приведут в порядок в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на территории Онкологического центра № 1 ГКБ имени Юдина будут расширены проезды и возведены дополнительные пешеходные маршруты. Около ГКБ имени Ерамишанцева специалисты установят скамейки, создадут навесы и скульптурные композиции в зоне отдыха перед главным корпусом и на площадке торжественных встреч у родильного дома. Мэр подчеркнул, что там же построят спортивную площадку для работников.



"В Городской клинической больнице имени Юдина появится специализированный уличный лифт для организации прогулок на койках-каталках пациентов Центра паллиативной помощи. А около Центра обустроим площадку для проведения мероприятий", – отметил Собянин.



Собянин добавил, что в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой планируется организовать систему навигации, установить детские и спортивные площадки, тропы здоровья, амфитеатр и павильоны для проведения мероприятий.

Мэр уточнил, что для безопасности на территориях медучреждений обновят освещение и системы видеонаблюдения, а также расширят парковку.



Ранее Собянин сообщил, что территорию Боткинской больницы благоустроят в 2024 году. По словам мэра, на территории ГКБ планируется уложить новое покрытие тротуаров и проездов. Специалисты установят удобные лавочки и современные фонари, сделают понятную навигацию.

