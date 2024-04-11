Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе 12 апреля из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен 12 апреля с 11:00 до 17:00 в Москве и Подмосковье из-за ветра. Об этом Гидрометцентр РФ сообщает на своем сайте.

Синоптики спрогнозировали, что скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве на этой неделе. По словам эксперта, ночные температуры ожидаются в пределах плюс 5–7 градусов, дневные – 14–16 градусов. В целом ожидается облачная погода, с прояснениями и небольшими дождями, добавил Цыганков.