МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает аномально-жаркая погода с 10 по 14 апреля. Температура окажется выше климатической нормы на 7 градусов, сообщает столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем и придерживаться правила безопасного поведения у водоемов. Также москвичей призвали сохранять бдительность и внимательность.

Чуть ранее Гидрометцентр РФ объявил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение будет действовать до 14:00 12 апреля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что июньская погода ожидается в Москве на текущей неделе. Это связано с тем, что происходит перенос воздушных масс со Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана.

По словам синоптика, температура повысится до 23 градусов в среду, 10 апреля. Это превышает норму на 9–10 градусов, однако в четверг значения опустятся до 15–19 градусов.

