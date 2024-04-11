Похолодание ожидается в Москве на текущей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 11 апреля, в столице будет от 19 до 20 градусов тепла, однако дальше будет действовать более холодная масса. Об этом в разговоре с RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

Он отметил, что погода ожидается облачная, с прояснениями и небольшими осадками. Так, ночные температуры будут 5–7 градусов, а дневные – от 14 до 16 градусов тепла. В понедельник, 15 апреля, прогнозируется 9–14 градусов, а к 17 апреля – 12–17 градусов, добавил Цыганков.

В заключение синоптик сказал, что во вторник, 16 апреля, не будет дождей, в другие дни будет больше пасмурно, чем солнечно.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ горожан предупредили об аномально жаркой погоде с 10 по 14 апреля. Температура будет выше климатической нормы на семь градусов.

В ведомстве призвали граждан соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, а также сохранять бдительность и внимательность.