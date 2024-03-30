Во всех больницах Москвы введут новый стандарт оказания экстренной помощи. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Наработки столичной медицины позволяют оказывать помощь при любых чрезвычайных ситуациях. Над совершенствованием этой системы работали много лет. Оснащали больницы специальным оборудованием, меняли подходы к лечению и вводили мировые практики. Теперь экстренную медпомощь оказывают по алгоритмам, которые позволяют делать все максимально оперативно.

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