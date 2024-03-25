В Москве специалисты перевели коммунальную технику на летний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В связи с положительными показателями среднесуточной температуры воздуха работники комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ, отметил вице-мэр. А для обеспечения ежедневной уборки города специалисты установили на машины поливомоечное оборудование.

Бирюков также отметил, что в период с марта по ноябрь в столице будут задействованы около 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысячи средств малой механизации.

Заммэра ранее сообщил, что после зимы в столице промоют около двух тысяч инженерных сооружений. В первую очередь в порядок приведут мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.