Собянин принял решение закупить коммунальные машины на электрической тяге

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Власти Москвы приняли решение разместить конкурс на право офсетного контракта для поставки коммунальных машин на электрической тяге. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о малых вакуумных машинах для подметания и уборки улиц, а также об универсальных малых электрических коммунальных машинах. Победителю торгов нужно будет не только в течение 7 лет поставить 1 580 единиц техники, но и создать либо модернизировать существующее производство.



С 2017 года городские власти заключили 17 подобных контрактов на поставку разных товаров – от лекарств и продуктов питания до тяговых аккумуляторных батарей и элементов благоустройства. Общий объем закупок составил более 341 миллиарда рублей, что позволит создать свыше 6 500 новых рабочих мест, уточнили на портале.



Кроме того, по шести офсетным соглашениям инвесторы уже завершили постройку или модернизацию производств и уже начали поставку продукции.



Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что столичные заводы по выпуску продуктов питания за 2023 год увеличили объем выпуска на 38,6% по сравнению с 2022 годом.

Также за прошлый год в Москве произвели на 40,3% больше лекарств и прочих медицинских изделий, чем за год до этого. На текущий момент, подчеркивал Ефимов, на около 200 столичных предприятиях этой отрасли трудятся свыше 15 000 человек.

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