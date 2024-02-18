Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Территория нежилой застройки в районе Коптево будет реорганизована в рамках проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Согласно тексту постановления, которое подписал Собянин, в районе Коптево (проезд Черепановых, владение 64) будут построены магазины, кафе, рестораны и другие общественно-деловые объекты. Помимо этого, в районе будет сохранен уже существующий каток.

Собянин подчеркнул, что на территории площадью 2,1 гектара можно будет построить 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости с последующим созданием более 700 рабочих мест.

По словам мэра, сейчас на стадии реализации находится 63 проекта комплексного развития территорий, одобренных Правительством Москвы. Согласно плану, на площади 860 гектаров планируется возвести более 16,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Собянин одобрил очередной проект по программе создания мест приложения труда. В рамках программы застройщики получают льготы на возведение жилья, а город берет на себя строительство образовательных, культурных и спортивных учреждений, промышленных предприятий и логистических комплексов.

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