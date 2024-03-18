Около 2 тыс инженерных сооружений промоют после зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка двух тысяч инженерных сооружений промоют после зимы в столице. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, масштабные работы уже начались. В порядок приведут мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, добавил он.

Отмечается, что специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, лестничные сходы, а также при необходимости выполнят локальную окраску. Каждое сооружение промоют по специальной технологии, используя нейтральные растворы, которые не повреждают поверхности.

Кроме того, особое внимание уделят мелким деталям памятников и фонтанов – их очистят вручную. Для промывки тоннелей и мостов применят щелочные растворы. Также специалисты промоют дорожные знаки, информационные щиты, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Всего в этих работах задействуют порядка двух тысяч рабочих и более 250 единиц техники, включая автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

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