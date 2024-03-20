Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 17:53

Город

Движение по участку Бутырского Вала перекроют до 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 21 марта по 10 августа на участке Бутырского Вала полностью перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"В период с 21 марта по 10 августа 2024 года в связи с проведением строительных работ будет полностью перекрыто движение по улице Бутырский Вал, дом 28", – говорится в сообщении.

В связи с ограничениями водителей призвали выбирать альтернативные маршруты движения и следовать предписаниям дорожных знаков.

До 25 марта движение полностью ограничат на дублере Калужского шоссе в сторону области. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. В это время там организуют ремонтные работы.

Читайте также


городперекрытия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика