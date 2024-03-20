Движение по участку Бутырского Вала перекроют до 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 21 марта по 10 августа на участке Бутырского Вала полностью перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"В период с 21 марта по 10 августа 2024 года в связи с проведением строительных работ будет полностью перекрыто движение по улице Бутырский Вал, дом 28", – говорится в сообщении.

В связи с ограничениями водителей призвали выбирать альтернативные маршруты движения и следовать предписаниям дорожных знаков.

До 25 марта движение полностью ограничат на дублере Калужского шоссе в сторону области. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. В это время там организуют ремонтные работы.