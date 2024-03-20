20 марта, 17:53Город
Движение по участку Бутырского Вала перекроют до 10 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 21 марта по 10 августа на участке Бутырского Вала полностью перекроют движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"В период с 21 марта по 10 августа 2024 года в связи с проведением строительных работ будет полностью перекрыто движение по улице Бутырский Вал, дом 28", – говорится в сообщении.
В связи с ограничениями водителей призвали выбирать альтернативные маршруты движения и следовать предписаниям дорожных знаков.
До 25 марта движение полностью ограничат на дублере Калужского шоссе в сторону области. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. В это время там организуют ремонтные работы.
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