Столичные больницы начали переходить на работу по новому стандарту в 2024 году

Столичные больницы начали переходить на работу по новому стандарту экстренной помощи в 2024 году. Эту технологию уже используют в московских флагманских центрах, где есть передовое оборудование и цифровые сервисы.

Новый стандарт экстренной помощи позволит уделить пациентам максимум внимания. Так, флагманский центр больницы имени Вересаева стал первым медучреждением Москвы, которое работает по этому стандарту. Первых пациентов приняли зимой 2023 года – с того времени медпомощь получили более 60 тысяч пациентов.

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