Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 23:41

Технологии

Meta закроет для подростков доступ к функции ИИ-персонажей

Фото: 123RF/d8nn

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявила о глобальном временном ограничении доступа несовершеннолетних пользователей к функции ИИ-персонажей в своих приложениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Доступ будет приостановлен для всех пользователей, указавших подростковый возраст при регистрации, а также для тех, кого внутренние системы распознавания Meta идентифицируют как несовершеннолетних. Мера вступит в силу в ближайшие недели и продлится до выпуска обновленной версии сервиса.

Отмечается, что это решение стало следующим шагом после анонса, сделанного в октябре 2025 года, о разработке нового поколения ИИ-персонажей и инструментов родительского контроля.

В обновленной версии родители получат расширенные возможности управлять тем, каким ИИ-персонажам их дети могут писать сообщения и как взаимодействовать с ними.

Ранее в Роскомнадзоре не увидели оснований для отмены ограничений на работу мессенджера WhatsApp, принадлежащий Meta. В ведомстве предупредили о полной блокировке сервиса в стране, если мессенджер продолжит игнорировать требования законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

Читайте также


технологии

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика