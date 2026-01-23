Meta закроет для подростков доступ к функции ИИ-персонажей

Фото: 123RF/d8nn

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявила о глобальном временном ограничении доступа несовершеннолетних пользователей к функции ИИ-персонажей в своих приложениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Доступ будет приостановлен для всех пользователей, указавших подростковый возраст при регистрации, а также для тех, кого внутренние системы распознавания Meta идентифицируют как несовершеннолетних. Мера вступит в силу в ближайшие недели и продлится до выпуска обновленной версии сервиса.

Отмечается, что это решение стало следующим шагом после анонса, сделанного в октябре 2025 года, о разработке нового поколения ИИ-персонажей и инструментов родительского контроля.

В обновленной версии родители получат расширенные возможности управлять тем, каким ИИ-персонажам их дети могут писать сообщения и как взаимодействовать с ними.

Ранее в Роскомнадзоре не увидели оснований для отмены ограничений на работу мессенджера WhatsApp, принадлежащий Meta. В ведомстве предупредили о полной блокировке сервиса в стране, если мессенджер продолжит игнорировать требования законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.