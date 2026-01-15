Форма поиска по сайту

15 января, 15:03

Политика

Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для снятия ограничений с WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

В Роскомнадзоре не увидели оснований для отмены ограничений на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Роскомнадзор также предупреждал о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка мессенджера на территории России может произойти до конца 2026 года. По его словам, большая часть его друзей и знакомых уже давно перешла на мессенджеры Telegram или MAX.

WhatsApp, в свою очередь, предупредил о готовности бороться за пользователей из России. Отмечалось, что ограничения доступа к мессенджеру могут коснуться более 100 миллионов человек.

Пользователи WhatsApp, а также Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры России из-за ограничений на звонки в мессенджерах. Они потребовали признать действия ведомств незаконными и необоснованными. Однако спустя время московский суд прекратил рассмотрение иска.

В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

