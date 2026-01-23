Путин принял участие в открытии новых университетских объектов в регионах в режиме ВКС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин принял участие в открытии образовательных объектов в регионах России в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

"Я вас поздравляю с сегодняшним событием", – обратился глава государства к студентам и руководству вузов.

Одним из объектов стал новый кампус Уральского федерального университета. Там появились новейшие лаборатории и учебные кабинеты. Всего он объединил несколько корпусов, общая площадь которых составляет свыше 100 квадратных метров.

Кампус должен поспособствовать развитию инженерных и цифровых компетенций на Урале. Среди основных направлений, которые будут там изучаться: цифровая трансформация городской среды, цифровая трансформация промышленности, технологии спорта.

Кроме того, в октябре прошлого года были завершены работы в учебных корпусах Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного центра. На территории центра студенты смогут играть на теннисной, футбольной, волейбольной и баскетбольной площадках, а также использовать беговые дорожки.

Также строительные работы завершились и в Калининградской области. Там готовы два общежития в рамках возведения кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Среди основных направлений кампуса: социально-гуманитарная информатика и философия, медицина, космические технологии.

В общежитиях смогут проживать 2 482 студента. Там предусмотрено свыше 30 помещений для самостоятельной работы и внеучебной деятельности. Есть также медицинский пункт, спортзал, прачечная, комнаты для хранения велосипедов. В столовой одновременно смогут находиться более 300 человек. В кампусе уже открыты два построенных ранее корпуса: общая аудитория с библиотекой и многофункциональный центр.

Построен и студенческий городок в рамках возведения кампуса в Сахалинском государственном университете. Основные его направления: беспилотные робототехнические системы, аквабиотех, технологии для энергетики.

В студенческом городке на 1,5 тысячи мест имеется 3 блока общежития с зонами для совместной работы, тренажерным залом, прачечной и спортивными площадками.

Ранее Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказывать им помощь и в целом улучшать качество образования в России.

Президент отметил, что Минтруд уже подготовил национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого учебного заведения показывает уровень найма и размер зарплаты.