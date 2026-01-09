Форма поиска по сайту

09 января, 07:41

Общество

В России увеличили квоты для студентов из КНДР до 170 мест

Фото: depositphotos/creisinger

Россия увеличила количество бюджетных мест для граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в своих университетах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов.

Отмечается, что квота на новый период установлена в размере 170 мест, что на 70% превышает показатель 2025 года, когда было выделено 100 мест.

Основными образовательными центрами для студентов из Северной Кореи являются ведущие технические вузы страны: Дальневосточный федеральный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а также университеты Казани.

При этом чаще всего они выбирают направления, связанные с информационными технологиями, материаловедением и смежными дисциплинами.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что Россия и КНДР работают над созданием новых совместных туристических программ. Он отметил, что в перспективе не исключено развитие сотрудничества между двумя странами в области строительства туристической инфраструктуры.

образованиеобщество

