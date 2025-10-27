Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Беседа состоялась в представительском кабинете в кремлевском Сенатском дворце.

Президент РФ попросил собеседницу передать самые лучшие пожелания лидеру народно-демократической республики Ким Чен Ыну. Он также обратил внимание на развитие отношений между странами.

"Мы с ним (Ким Чен Ыном. – Прим. ред.) в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану, самым наилучшим образом", – сказал Путин.

Рабочий визит Цой Сон Хи в Россию будет длиться по 28 октября.

Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Китае в начале сентября. Лидеры приехали к месту проведения встречи вместе на автомобиле Aurus, который принадлежит российскому президенту.

После завершения беседы президент предложил председателю КНДР приехать с визитом в Россию. Через переводчика лидеры двух стран также высказали друг другу теплые слова.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что отношения России и Северной Кореи носят интенсивный характер и продолжают развиваться. Отвечая на вопрос о перспективах визита Ким Чен Ына в Москву, пресс-секретарь российского лидера указывал, что точные сроки пока не определены.