Переговоры Путина и Ким Чен Ына продлились более 2,5 часа

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Переговоры Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, проходившие в составе делегаций в государственной резиденции Дяоюйтай, завершились. Встреча продлилась более 1,5 часа, сообщает ТАСС.

При этом Путин и Ким Чен Ын приехали вместе на автомобиле Aurus, который принадлежит президенту России. Таким образом, они начали свое общение еще по дороге. Затем лидеры РФ и КНДР продолжили общение в формате тет-а-тет, которое продлилось еще около 1 часа.

Во время переговоров российский лидер заявил, что был рад встретиться с председателем КНДР. По его словам, отношения двух стран приняли особый дружеский, доверительный и союзнический характер.

Кроме того, Путин отметил мужество и героизм военных КНДР в Курской области. Он подчеркнул, что страна никогда не забудет тех жертв, которые понесли силы республики и семьи бойцов.

В ответ Ким Чен Ын поблагодарил Путина и добавил, что Пхеньян всегда готов оказать Москве помощь и будет считать это братским долгом.

Встреча глав государств проходила в КНР, куда они приехали для того, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Всего в торжествах участвовали свыше 20 руководителей иностранных государств.

