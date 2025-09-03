Трамп заявил о заговоре лидеров России, Китая и КНДР на параде в Пекине

Фото: depositphotos/actionsports

Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсуждают заговор на военном параде в Пекине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, комментируя праздничные мероприятия в Китае по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне.

Трамп упрекнул Си Цзиньпина в том, что в своей речи на параде он не упомянул вклад американцев в освобождение Китая от японских захватчиков.

При этом лидер КНР поблагодарил с трибуны все страны в борьбе за освобождение страны.

Военный парад на площади Тяньаньмэнь состоялся 3 сентября. На открытии мероприятия выступил Си Цзиньпин. Он также провел смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе.

Впервые Китай продемонстрировал свои Военно-космические и Кибервойска, которые были сформированы в 2024 году. При этом всего в шествии задействовали 45 парадных расчетов.

В торжественных мероприятиях приняли участие 26 лидеров иностранных государств. Вместе с другими зарубежными гостями на парад приехал и Владимир Путин.