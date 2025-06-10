Трамп вновь заявил, что США победили во Второй мировой войне, а Россия лишь помогала

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Советский Союз "помог" США одержать победу во Второй мировой войне. Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами в Белом доме, его слова приводит телеканал C-SPAN.

"Именно мы выиграли войну. Россия помогла в этом. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек", – заявил Трамп.

Также он отметил, что США единственная страна в мире, которая не празднует победу во Второй мировой войне.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над Германией, а Советский Союз якобы не был таким решающим фактором, как Штаты. По его словам, победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря США.

Кроме того, несколько позже американский президент повторил эти слова во время встречи с военнослужащими в Катаре.