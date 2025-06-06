Володин направил обращение в бундестаг из-за слов Мерца о Второй мировой войне

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе немецкого бундестага и лидерам фракций парламента ФРГ в связи с циничными высказываниями нового канцлера Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, которые тот озвучил в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД.

Там уточнили, что Мерц исказил историю победы над нацизмом. Володин предложил пригласить канцлера в бундестаг, чтобы тот восполнил пробелы в памяти и ознакомился с надписями на стенах Рейхстага. Таким образом, он собственными глазами увидит, на каком языке и кем они были написаны.

Помимо этого, особо цинично звучат заявления Мерца в поддержку Украины, которая умышленно бьет по мирным городам РФ и совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры, отметил председатель ГД.

Володин заключил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует стокновения между ФРГ и Россией.

"Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы", – добавил он.

Мерц во время пресс-конференции в Белом доме напомнил лидеру США Дональду Трампу, что 6 июня отмечается годовщина дня высадки в Нормандии. По словам немецкого канцлера, в этот день американские войска "положили конец войне в Европе".

В ответ на это Трамп заявил, что данная дата является "не самой приятной" для Мерца. Таким образом глава Белого дома открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В Кремле также раскритиковали заявления Мерца о роли США в освобождении Германии от нацизма. В Москве обратили внимание, что канцлер ни слова не сказал про роль СССР во Второй мировой войне.