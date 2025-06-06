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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о роли США в освобождении Германии от нацизма как негативные. Об этом сообщает RT.

Он обратил внимание, что Мерц ни слова не сказал про роль СССР в освобождении Германии от нацизма.

Ранее Мерц во время пресс-конференции в Белом доме напомнил президенту США Дональду Трампу, что 6 июня будет отмечаться годовщина высадки в Нормандии. Канцлер заявил, что в этот день американские войска "положили конец войне в Европе".

В ответ на это Трамп заявил, что это был не самый приятный день для Германии. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что таким образом американский лидер открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, а сам Мерц почувствовал себя так же, как "бандеровская вошь".

