Дональд Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, а Советский Союз якобы не был таким решающим фактором, как Штаты. Об этом он заявил на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Белого дома, победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря США. Он отметил, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" во Второй мировой войне.

"У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас", –подчеркнул президент.

Ранее Трамп подписал прокламацию об объявлении 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он также призвал чтить память защищавших свободу от нацизма и фашизма. Согласно документу, граждане США 8 мая воздают дань памяти всем погибшим.

Также американский лидер в своей соцсети Truth Social заявил, что США сделала для победы во Второй мировой войне больше, чем любое другое государство. Он указал, что Штаты одержали победу сразу в двух мировых войнах.

На этом фоне Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Таким образом, американский президент переименовал два государственных праздника.