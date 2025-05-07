Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию об объявлении 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Он также призвал чтить память защищавших свободу от нацизма и фашизма.

По словам главы Белого дома, Штаты вступили в войну после нападения на Перл-Харбор. Он уточнил, что в боях погибли свыше 250 тысяч американских граждан.

"Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", – цитирует Трампа РИА Новости.

8 мая 1945 года президент США назвал началом конца долгой войны. Также он указал, что считает своим главным наследием быть миротворцем.

Согласно документу, граждане США 8 мая воздают дань памяти всем погибшим.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. США, считает он, одержали победу сразу в двух войнах.

Кроме того, американский лидер объявил 11 ноября днем победы в Первой мировой войне. До этого решения 11 ноября было Днем ветеранов.

В этот день отмечалась годовщина заключения Компьенского перемирия между Антантой и Германией. Это событие ознаменовало окончание Первой мировой войны.

