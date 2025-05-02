Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями победы в мировых войнах

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

Таким образом, американский лидер переименовал два государственных праздника.

В частности, 11 ноября в США до этого решения Трампа было Днем ветеранов. В этот день отмечалась годовщина заключения Компьенского перемирия между Антантой и Германией. Это событие ознаменовало окончание Первой мировой войны.

При этом изначально праздник назывался Днем перемирия. Его включили в число общенациональных торжеств США в 1926 году и переименовали в 1954 году в честь живущих участников боевых действий.

8 мая также является памятной датой для американцев. До этого переименования праздник назывался Днем победы в Европе. Тем не менее в число федеральных праздников он не входил.

Ранее Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Глава государства пояснил, что ее главной задачей должна стать консолидация общественных и политических сил граждан двух стран вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды.

