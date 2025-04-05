Захарова назвала рекомендацию ФРГ по празднованию Победы оскорблением для РФ

Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию внешнеполитического ведомства ФРГ не приглашать на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне Россию и Белоруссию, назвав это оскорблением.

Она указала на материал газеты Berliner Zeitung, которая написала про отказ в приглашении российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия. Кроме того, издание отметило, что учреждения могут воспользоваться выдворением.

"Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в том числе евреев, с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя", – подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова выразила удивление в связи с заявлением президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия своими силами освободила Югославию от нацистов. Она отметила, что в этой битве погибло около десяти тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Более того, свыше четырех тысяч из них пали в боях за Белград в сентябре 1944 года.

На схожую ситуацию также обратил внимание и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил обеспокоенность из-за поведения генсека ООН Антониу Гутерриша, который не упомянул Красную армию на церемонии в честь 80-летия освобождения Аушвиц-Биркенау, несмотря на то что День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев.

