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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила удивление в связи с заявлением президента Сербии Александра Вучича о том, что сербская армия своими силами освободила Югославию от нацистов.

Такое мнение сербский лидер высказал в интервью блогеру Марио Науфалу. По его словам, именно югославская армия сыграла решающую роль в освобождении страны от немецкой оккупации во время Второй мировой войны, отметив, что помощь Красной Армии была ограниченной.

"Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию", – заявила Захарова.

Она отметила, что в этой битве погибло около десяти тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Более того, свыше четырех тысяч из них пали в боях за Белград в сентябре 1944 года.

Дипломат также подчеркнула, что еще примерно 21 тысяча красноармейцев были ранены или пропали без вести. В то же время примерно шесть тысяч советских граждан, из которых полторы тысячи погибли, входили в состав Народно-освободительной армии Югославии.

Захарова подчеркнула, что, несмотря на эти потери, только более двух тысяч советских солдат и офицеров были удостоены наград Югославии.

"Согласитесь, тогда они (местные власти. – Прим. ред.) были щедрее в оценках, нежели спустя 80 лет", – сказала она.

Вместе с тем представитель российского МИД уточнила, что в Сербии уделяется должное внимание 49 местам захоронения советских солдат, напомнив, что в октябре российские представители участвовали в праздновании 80-летия освобождения Белграда.

Она выразила надежду, что президент Вучич неправильно выстроил фразу, и призвала сербских коллег тщательно подбирать слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

На схожую ситуацию ранее обратил внимание и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил обеспокоенность из-за поведения генсека ООН Антониу Гутерриша, который не упомянул Красную армию на церемонии в честь 80-летия освобождения Аушвиц-Биркенау, несмотря на то что День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев.