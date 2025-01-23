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Российская сторона не согласна со словами нового американского лидера Дональда Трампа о вспомогательной роли СССР во Второй мировой войне, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Давайте все-таки не забывать, президент Трамп уже отмечал, что между Америкой и Европой лежит океан, и тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", – добавил он.

Он напомнил, что СССР тогда потерял 27 миллионов человек, включая военных и гражданских. Такие цифры отражают реальный вклад страны в победу над фашизмом, подчеркнул Песков.

Однако РФ уже не раз предупреждала о попытках Запада переписать историю. Владимир Путин, в свою очередь, постоянно указывает на необходимость сохранения истины о Великой Отечественной войне.

При этом заявление Трампа о том, что Союз потерял 60 миллионов жизней, не соответствует действительности, отметил Песков.

"Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры", – сказал он.

СССР заплатил самую высокую цену за победу в войне, уверен представитель Кремля. Соединенные Штаты внесли большой вклад, однако для них это всегда бизнес, пояснил Песков. По его словам, аналогичная ситуация происходит и сейчас, когда Вашингтон поддерживает Украину и продает свои дорогие энергоресурсы Европе.

"Зарабатывает деньги на том, что не дает большую часть денег, например, своим сателлитам, а размещает у себя в стране, в своей военной промышленности заказы, создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии", – объяснил он.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала высказывания президента США о помощи России во Второй мировой войне кощунством и издевательством над памятью ветеранов. Она отметила, что считает подобные заявления крайне сомнительными.

