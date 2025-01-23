Мизулина назвала кощунством слова Трампа о помощи России во Второй мировой войне

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала высказывания президента США Дональда Трампа о помощи России во Второй мировой войне кощунством и издевательством над памятью ветеранов. Об этом она заявила на встрече с участниками фестиваля Клуба веселых и находчивых (КВН) в Сочи.

Ранее Трамп в своих соцсетях призвал не забывать о том, Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну ценой 60 миллионов жизней.

Мизулина отметила, что считает подобные заявления крайне сомнительными.

"Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем США и воевал за свою страну, за своих родных, за Россию", – цитирует Мизулину ТАСС.

Трамп призвал Россию к завершению спецоперации на Украине, пригрозив в противном случае новыми санкциями, а также пошлинами в отношении российского экспорта в США.

При этом республиканец подчеркнул, что не преследует цели навредить России. Он добавил, что любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Владимиром Путиным.