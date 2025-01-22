Трамп заявил, что Россия помогла США одержать победу во Второй мировой войне

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Глава США Дональд Трамп призвал не забывать о том, Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну ценой 60 миллионов жизней. Об этом он написал в аккаунте в соцсети Truth Social.

Между тем зарубежные СМИ писали, что военный парад в Москве в честь 80-летия Победы может посетить большой гость из США. Подробности не раскрывались, но источник называл возможный визит Трампа "фантастическим".

Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных стран, 10 из которых уже подтвердили участие. Помощник президента России Юрий Ушаков также допустил участие в параде военных из КНДР.

Также Владимир Путин пригласил на парад белорусского лидера Александра Лукашенко и воинские расчеты республики. Приглашения от российского лидера поступили к главам стран – участниц СНГ.