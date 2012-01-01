Ветераны ВОВ получат выплаты в 55 и 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы

Россия отпразднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, прославляющие подвиг народа и ветеранов боевых действий. Кроме того, в честь юбилея для героев разработали особые меры материальной поддержки. Подробности – в материале Москвы 24.

"Год мира и единства"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Россия отметит 80-летие Великой Победы вместе с другими странами СНГ, заявил ранее Владимир Путин. По словам президента, 2025-й станет годом "мира и единства в борьбе с нацизмом".

Кроме того, Кремль собирается пригласить на празднование 9 Мая лидеров других государств, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, планы посетить Москву уже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, он считает это своим личным долгом.

Центральным событием станут парады в столице и восьми городах-героях. Также торжественные марши пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, отметил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".

"Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза", – подчеркнул Белоусов.

Также в регионах организуют более 170 праздничных мероприятий, объявила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, лейтмотивом торжеств станет международное культурное сотрудничество.





Ольга Любимова министр культуры РФ Восьмидесятилетие, без сомнения, станет важнейшим событием. <...> Наша общая задача – достойно отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа.

По словам Любимовой, в качестве главной площадки празднований был выбран московский Музей Победы. Здесь представят масштабную экспозицию "Путь к Победе", посвященную судьбам бойцов Красной Армии и вкладу каждого региона России и стран СНГ в разгром фашизма. Вместе с тем предстоящей весной вновь зажгут "Свечи памяти", посадят деревья в рамках акции "Сад памяти", проведут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".

Поздравить подлинных героев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кроме торжественных мероприятий, чествующих ветеранов, героям войны направят единоразовые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.





Владимир Путин президент РФ Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь.

Ветераны и инвалиды ВОВ, вдовы фронтовиков и бывшие малолетние узники концлагерей получат 80 тысяч рублей.

Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, полагается выплата в 50 тысяч. Мера затронет российских граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Они получат выплату в апреле-мае 2025 года, говорится в указе.

Также глава государства призвал региональных чиновников провести с ветеранами ВОВ личные встречи и узнать об их проблемах. Путин подчеркнул, что к предстоящим мероприятиям необходимо отнестись "по совести", а "формализм и гонка за цифрами" при их проведении недопустимы.

Кроме того, президент поддержал предложение Минобороны о наделении всех участников войны званием "Почетный гражданин": региона, города или муниципалитета. Таким статусом уже обладают многие ветераны, но носить его достоин каждый, кто "сражался с оружием в руках", заключил глава государства.