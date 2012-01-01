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16 января, 14:43

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Ветераны ВОВ получат выплаты в 55 и 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы

Герои на все времена: какие выплаты получат ветераны в честь 80-летия Победы

Россия отпразднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, прославляющие подвиг народа и ветеранов боевых действий. Кроме того, в честь юбилея для героев разработали особые меры материальной поддержки. Подробности – в материале Москвы 24.

"Год мира и единства"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Россия отметит 80-летие Великой Победы вместе с другими странами СНГ, заявил ранее Владимир Путин. По словам президента, 2025-й станет годом "мира и единства в борьбе с нацизмом".

Кроме того, Кремль собирается пригласить на празднование 9 Мая лидеров других государств, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, планы посетить Москву уже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, он считает это своим личным долгом.

Центральным событием станут парады в столице и восьми городах-героях. Также торжественные марши пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, отметил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".

"Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза", – подчеркнул Белоусов.

Также в регионах организуют более 170 праздничных мероприятий, объявила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, лейтмотивом торжеств станет международное культурное сотрудничество.

Восьмидесятилетие, без сомнения, станет важнейшим событием. <...> Наша общая задача – достойно отметить этот юбилей, отдав дань памяти подвигу нашего народа.
Ольга Любимова
министр культуры РФ

По словам Любимовой, в качестве главной площадки празднований был выбран московский Музей Победы. Здесь представят масштабную экспозицию "Путь к Победе", посвященную судьбам бойцов Красной Армии и вкладу каждого региона России и стран СНГ в разгром фашизма. Вместе с тем предстоящей весной вновь зажгут "Свечи памяти", посадят деревья в рамках акции "Сад памяти", проведут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".

Поздравить подлинных героев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кроме торжественных мероприятий, чествующих ветеранов, героям войны направят единоразовые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь.
Владимир Путин
президент РФ

Ветераны и инвалиды ВОВ, вдовы фронтовиков и бывшие малолетние узники концлагерей получат 80 тысяч рублей.

Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, полагается выплата в 50 тысяч. Мера затронет российских граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Они получат выплату в апреле-мае 2025 года, говорится в указе.

Также глава государства призвал региональных чиновников провести с ветеранами ВОВ личные встречи и узнать об их проблемах. Путин подчеркнул, что к предстоящим мероприятиям необходимо отнестись "по совести", а "формализм и гонка за цифрами" при их проведении недопустимы.

Кроме того, президент поддержал предложение Минобороны о наделении всех участников войны званием "Почетный гражданин": региона, города или муниципалитета. Таким статусом уже обладают многие ветераны, но носить его достоин каждый, кто "сражался с оружием в руках", заключил глава государства.

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Лукинова Анна

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