Ветераны ВОВ получат выплаты в 55 и 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы

Россия отпразднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года. По всей стране пройдут торжественные мероприятия, прославляющие подвиг народа и ветеранов боевых действий. Кроме того, в честь юбилея для героев разработали особые меры материальной поддержки. Подробности – в материале Москвы 24.
"Год мира и единства"
Россия отметит 80-летие Великой Победы вместе с другими странами СНГ, заявил ранее Владимир Путин. По словам президента, 2025-й станет годом "мира и единства в борьбе с нацизмом".
Кроме того, Кремль собирается пригласить на празднование 9 Мая лидеров других государств, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, планы посетить Москву уже подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, он считает это своим личным долгом.
Центральным событием станут парады в столице и восьми городах-героях. Также торжественные марши пройдут в 12 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, отметил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании оргкомитета "Победа".
"Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие. В том числе семь стран бывшего Советского Союза", – подчеркнул Белоусов.
Также в регионах организуют более 170 праздничных мероприятий, объявила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, лейтмотивом торжеств станет международное культурное сотрудничество.
По словам Любимовой, в качестве главной площадки празднований был выбран московский Музей Победы. Здесь представят масштабную экспозицию "Путь к Победе", посвященную судьбам бойцов Красной Армии и вкладу каждого региона России и стран СНГ в разгром фашизма. Вместе с тем предстоящей весной вновь зажгут "Свечи памяти", посадят деревья в рамках акции "Сад памяти", проведут акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".
Поздравить подлинных героев
Кроме торжественных мероприятий, чествующих ветеранов, героям войны направят единоразовые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Ветераны и инвалиды ВОВ, вдовы фронтовиков и бывшие малолетние узники концлагерей получат 80 тысяч рублей.
Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, полагается выплата в 50 тысяч. Мера затронет российских граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Они получат выплату в апреле-мае 2025 года, говорится в указе.
Также глава государства призвал региональных чиновников провести с ветеранами ВОВ личные встречи и узнать об их проблемах. Путин подчеркнул, что к предстоящим мероприятиям необходимо отнестись "по совести", а "формализм и гонка за цифрами" при их проведении недопустимы.
Кроме того, президент поддержал предложение Минобороны о наделении всех участников войны званием "Почетный гражданин": региона, города или муниципалитета. Таким статусом уже обладают многие ветераны, но носить его достоин каждый, кто "сражался с оружием в руках", заключил глава государства.