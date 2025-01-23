Hill: у Трампа нет рычагов давления на Россию или Украину

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Президент США Дональд Трамп не обладает какими-либо рычагами давления ни на Россию, ни на Украину. Об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на издание The Hill.

Журналисты обратили внимание на данное обстоятельство на фоне ультимативных заявлений американского лидера в адрес Владимира Путина. В частности, Трамп призвал Россию к завершению специальной военной операции.

Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины на экспорт РФ в Штаты. Политик также обратил внимание, что собирается сделать российскому президенту "большое одолжение".

До этого Трамп выражал надежду, что его контакт с Путиным состоится "очень скоро". Он добавил, что готов встретиться в любое удобное для него время.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, утверждают СМИ, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов вступить в НАТО.