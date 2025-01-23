Трамп заявил, что у Байдена были плохие советники по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у его предшественника Джо Байдена были плохие советники по вопросам Украины. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", – отметил Трамп.

Республиканец добавил, что экс-президенту США давали плохие советы и по другим важным вопросам: по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и прочему.

Трамп также обвинил Байдена в том, что на сегодняшний день на территории США находится 21 миллион мигрантов, большая часть из которых являются опасными преступниками.

"В нашей стране сейчас тысячи террористов. У нас в стране находятся убийцы, их десятки тысяч. Они в данный момент свободны и разгуливают по стране", – заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп призвал Россию к завершению спецоперации на Украине, заявив, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины. Президент США подчеркнул, что не преследует цели навредить России, он любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Владимиром Путиным.

По информации СМИ, Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Сам республиканец при этом будет лично контролировать ход переговорного процесса.