Трамп приостановил проход нелегальных мигрантов через южную границу США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает проход нелегальных мигрантов на территорию страны через южную границу. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Помимо этого, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения незаконных мигрантов, попавших в страну через южную границу.

Глава Белого дома также ограничил право нелегальных мигрантов оставаться в США под предлогом поиска убежища.

В свой первый день президентства Трамп подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

По словам американского лидера, за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в США привела к массовому хаосу в стране, в том числе к гибели многих невинных американцев.