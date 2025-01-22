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22 января, 12:33

Политика

Трамп потребовал извинений от просившего сжалиться над мигрантами епископа

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от священнослужительницы Епископальной церкви, которая призвала его уважать сексуальные меньшинства (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским в России и запрещено) и мигрантов, передает МК.

По словам главы Штатов, женщина, выступающая во время национальной церковной службы в Вашингтоне, является радикальной левой ненавистницей Трампа. Он считает, что своими действиями она втянула церковь в мир политики весьма неблагодарным способом.

Трамп также указал, что священнослужительница в своей речи не упомянула о большом количестве нелегальных мигрантов, которые прибыли в США и убивали людей.

Ранее Трамп объявил, что нынешняя официальная политика США будет заключаться в признании лишь двух гендеров – мужского и женского.

Комментируя данное заявление, российский сенатор Алексей Пушков заметил, что решение стало неожиданностью для правящих европейских элит, которые всегда "смотрели с придыханием" на США. Поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентского срока Трампа, так как тот наносит серьезные удары по либеральным ценностям, уверен Пушков.

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