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22 января, 11:35

Политика

Захарова заявила, что из-за Трампа все ценности США "улетели в корзину"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Все ценности, которые продвигались предыдущей администрацией президента США, с приходом на этот пост Дональда Трампа "улетели в корзину", уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это была повестка для США за рубежом <...> В одну секунду все поменялось <...> Это не только про количество гендеров, это про в принципе отношение к сути человека", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

При Трампе все американские ценности стали "антиценностями", их объявили вне закона. Кроме того, новая власть "обнулила" все должности, связанные с продвижением американской повестки, заключила представитель МИД РФ.

Официальная политика США будет заключаться в признании лишь двух гендеров – мужского и женского, объявил ранее Трамп.

Российский сенатор Алексей Пушков заметил, что такое решение стало неожиданностью для правящих европейских элит, которые всегда "смотрели с придыханием" на США. Поэтому у стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентского срока Трампа, так как тот наносит серьезные удары по либеральным ценностям, уверен Пушков.

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