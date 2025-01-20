Первые указы Трампа касались назначений в новой администрации США

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Первые указы, которые президент США Дональд Трамп подписал после инаугурации, затронули ключевые назначения в его администрации. Об этом сообщается на обновленном сайте Белого дома.

Новый американский лидер сразу утвердил 22 членов кабинета и должности уровня кабинета, 47 должностей замминистров и прочих высокопоставленных чиновников, 31 временное назначение, 15 председателей и исполняющих обязанности председателей различных комиссий.

Помимо этого, республиканец подписал прокламацию для поднятия американского флага на полную высоту в дни будущих инаугураций, включая нынешнюю.

Трамп 20 января принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

После мероприятия Трамп выступил с речью, заявив о начале "золотого века" Америки. Он пообещал, что вернет в страну свободу слова, отправит астронавтов установить флаг США на Марсе и прочее.