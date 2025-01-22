Власти 18 штатов США подали иск против указа Трампа о гражданстве

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Группа из властей 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалует в суде указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление американского гражданства по праву рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте генпрокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина.

Иск был подан в суд штата Массачусетс. Истцами выступили генпрокуроры 18 штатов, в которых у власти находятся представители Демпартии: Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Северная Каролина, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Невада, Нью-Мексико, Род-Айленд, Вермонт, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Висконсин, Гавайи и столичный округ Колумбия.

Власти указанных штатов потребовали признать решение Трампа недействительным и наложить запрет на реализацию его указа. Утверждается, что распоряжение американского лидера нарушает положения Конституции США и вредит сотням тысяч детей в стране.

Инаугурация Трампа состоялась в ротонде Капитолия 20 января. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

В первый день на посту президента США Трамп в Белом доме подписал сразу несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Данное мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию с представителями СМИ, которые задавали президенту различные вопросы прямо во время подписания документов.