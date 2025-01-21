Лукашенко раскритиковал речь Трампа на инаугурации

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Белорусскому лидеру Александру Лукашенко не понравилась речь вступившего в должность президента США Дональда Трампа на инаугурации, сообщает "Sputnik Беларусь".

"Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена – предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. <…> Зачем ты полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис", – высказался он.

При этом, по мнению Лукашенко, Харрис достойно держалась в президентской гонке. Новому американскому лидеру не нужно уничтожать своих бывших конкурентов, даже если в их работе были ошибки, считает президент Белоруссии.

Лукашенко уверен, что только народ может объективно оценить работу предшественников. При этом отмена Трампом указов Байдена свидетельствует о нестабильности внутри государства, добавил белорусский лидер. Таким образом, в США отсутствует преемственность, подытожил Лукашенко.

Инаугурация Трампа прошла 20 января. Во время мероприятия новый американский лидер дал обещание обеспечить США уважением в мире, укрепить безопасность, а также сделать вооруженные силы страны сильнейшими в мире.

В первый день своего президентства глава США подписал несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию. Лидера США окружали журналисты, на вопросы которых параллельно своей работе он отвечал.

