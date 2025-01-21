На инаугурации Трампа гостей угощали вином с "русским" названием

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Гостей, присутствующих на инаугурации президента США Дональда Трампа, угощали вином с "русским" названием, сообщила журналистка CNN Элейна Трин в соцсети Х.

Она отметила, что напиток с названием Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки. – Прим. ред.) подали к десерту – яблочному террину с мороженым из сметаны и соленой карамелью.



Инаугурация республиканца состоялась 20 января. Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего", и пообещал обеспечить Штаты уважением в мире, укрепить безопасность, а также сделать вооруженные силы страны сильнейшими в мире, объявив о начале "золотого века" США.

В первый день своего президентства новый глава Соединенных Штатов подписал несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд. Причем мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию: лидера США окружали журналисты, на вопросы которых он параллельно своей работе отвечал.