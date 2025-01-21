Трамп отменил 78 решений Байдена

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В первый день на посту президента США Дональд Трамп в Белом доме подписал несколько десятков документов, уложившись в 47 минут и 5 секунд, пишет ТАСС.

Мероприятие превратилось в спонтанную пресс-конференцию: главу США окружали журналисты, на вопросы которых он параллельно своей работе отвечал. Республиканец подчеркнул, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Вопросы от представителей СМИ коснулись конфликта на Украине, ситуации с блокировкой соцсети TikTok в США, а также Гренландии и Венесуэлы. Помимо этого, Трампа спрашивали о планах поговорить с Владимиром Путиным и возможном посещении в этом году Китая.

Местные журналисты писали, что уже в первый день президентства республиканец может подписать от 100 до 200 указов. Кроме того, он намеревался отменить все "глупые" и радикальные указы Байдена.

Пройдя инаугурацию, новый глава США заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего". Политик признал, что страна сталкивается с внутренним кризисом и катастрофическими событиями за рубежом.

