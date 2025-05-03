Медведев назвал "пафосной чушью" слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Слова американского президента Дональда Трампа о внесении главного вклада США в победу во Второй мировой войне – это "пафосная чушь". Такое заявление сделал зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".

"Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", – говорится в публикации.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. США, считает он, одержали победу сразу в двух войнах.

На этом фоне Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Ранее 11 ноября в США было Днем ветеранов. В этот день отмечалась годовщина заключения Компьенского перемирия между Антантой и Германией. Кроме того, 8 мая праздновался День победы в Европе.