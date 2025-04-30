Путин отметил вклад всех народов бывшего СССР в Победу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время выступления на марафоне "Знание. Первые" отметил вклад всех народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) и назвал ее триумфом советского и российского народа, который не жалел себя ради достижения общей цели.

"В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни. Это праздник со слезами на глазах", – обратил внимание глава государства.

Однако он признал, что РСФСР внесла максимальный вклад в Победу в ВОВ, так как больше всего "положила на алтарь своих сынов и дочерей". Путин уточнил, что потери составили около 70%. Он подчеркнул, что все эти люди погибли, защищая Родину и будущее страны.

"Память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем", – признал российский лидер.

Кроме того, Путин указал, что грамотно расставить приоритеты и определить будущее России можно только после того, как люди поймут, как ценой досталась Победа в ВОВ.

Ранее Путин обращал внимание на то, что сотни тысяч людей по всему миру добровольно принимают участие в шествиях "Бессмертного полка", ищут в архивах информацию о своих воевавших родственниках, а также участвуют в других патриотических и информационных проектах, стремясь внести свой вклад в сбережение памяти о ВОВ.

По его словам, такая сплоченность и верность правде приобретают особое значение в периоды, когда во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, принимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль России в Победе.

